"Maratona Radiofónica" em Toronto para apoiar vítimas do ciclone em Moçambique

"Julgo ser possível chegar aos 50 mil euros nesta maratona de rádio a realizar esta semana. Além disso, no dia 28 de abril, vamos também promover um concerto com a presença de 25 artistas comunitários e quatro bandas, que vão atuar gratuitamente", afirmou o coordenador do departamento de português da CHIN Rádio, Dário Amaral

`Juntos por Moçambique`, como é denominada a iniciativa solidária, vai decorrer nos dias 10, 11 e 12 de abril, entre as 06:00 e as 11:00 (11:00 e as 16:00 de Lisboa) e vão ser disponibilizadas três linhas telefónicas na agência de viagens `Bento`s Travel`.

Os fundos que vão ser angariaríamos têm como destino as aldeias nos limítrofes da Beira, uma descentralização dos donativos "visto que muitas organizações estão a enviar quase diariamente material para a Beira".

"A nossa intensão é também olharmos para as pequenas aldeias à volta da Beira, que de acordo com a informação que nos está a chegar, não estão a ter a mesma assistência. O nosso foco será um pouco nessas populações", explicou Dário Amaral.

A organização de `juntos por Moçambique` pretende enviar material como "máquinas purificadoras de água", visto que aquela região que ficou "destruída" estar a ser afetada por um "surto de cólera com casos de paludismo (Malária)".

"Além das máquinas purificadoras de água, estamos também a analisar a aquisição de paneis fotovoltaicos para que as máquinas sejam autossuficientes e também necessitam de uma base em cimento e outros materiais", acrescentou.

Os organizadores estão ainda a analisar a possível aquisição de `chapas de zinco` material utilizados por muitas das habitações e destruído pelo ciclone Idai.

`Juntos por Moçambique` é uma organização conjunta da CHIN Radio, com a Associação Cultural do Minho, Casa das Beiras de Toronto, Casa dos Poveiros de Toronto, Clube Português de Mississauga, os jornais Sol Português e Voice, e do TNTfx.

Já em 2017, na campanha `Juntos por Pedrogão` foram angariados 70 mil dólares canadianos (46,6 mil euros) sendo distribuídos diretamente 3.332 euros a cada família.

A CHIN Rádio, com 53 anos de existência, é uma rádio multicultural localizada em Toronto e em Otava, conta com 108 horas semanais em língua portuguesa, programação com mais de 50 anos.

O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março.

Em Moçambique, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a passagem do ciclone terá afetado 1,4 milhões de pessoas, provocando, pelo menos, 598 mortos e 1.641 feridos.