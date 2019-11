Marcelo agradece a Itália acolhimento "quase heróico" de refugiados

O Presidente da República agradeceu a Itália o esforço "quase heróico" que tem feito no acolhimento de refugiados e pede uma resposta europeia à crise migratória. No segundo dia de visita oficial a Itália, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com o homólogo italiano e com o primeiro-ministro.