Marcelo antevê "novo tempo" para a ONU depois de "tempo perdido nos anos recentes"

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa cerimónia comemorativa do 75.º aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos 65 anos da adesão de Portugal a esta organização, no Salão Nobre da Assembleia da República.

Segundo o chefe de Estado, este final de 2020 "parece prometer para os próximos anos um horizonte de regresso ao multilateralismo, de superação de diversos unilateralismos, protecionismos e mesmo isolacionismos, e de acento tónico no direito internacional e nas organizações internacionais".

Por isso, no seu entender, "uma renovada esperança acompanha a celebração destes 75 anos e confere ainda maior permanência e vigor aos desígnios de António Guterres".

"Temos pela frente um novo tempo para dar expressão a desígnios que já deveriam ser realidade, não fora o tempo perdido nos anos recentes com o revisitar de egoísmos, de solipsismos de outras eras", acrescentou.

Desde que António Guterres assumiu o cargo de secretário-geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa declarou sucessivas vezes o apoio de Portugal à sua agenda de defesa do multilateralismo, do diálogo e do combate às alterações climáticas, em divergência com as posições de Donald Trump, que tomou posse como presidente do Estados Unidos da América na mesma altura, janeiro de 2017.

Recandidato à presidência com o apoio do Partido Republicano, Donald Trump perdeu as eleições de 03 de novembro para o candidato democrata, Joe Biden, que tomará posse no dia 20 de janeiro de 2021 e coincidirá em funções com o último ano deste mandato de António Guterres.

Nesta cerimónia na Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa subscreveu uma vez mais as prioridades da atuação do secretário-geral da ONU, "na paz, nos direitos humanos, na luta contra as injustiças, as iniquidades, as desigualdades de toda a ordem - e, portanto, na justiça social, no clima e no seu desafio intergeracional, na nova energia, no novo digital, nas novas relações sociais e laborais, no diálogo, na tolerância, na solidariedade, no multilateralismo, na reforma das próprias Nações Unidas".

O Presidente da República voltou a criticar a resposta global à pandemia de covid-19, declarando que "foi logo no início tudo menos o que deveria ter sido: dissimulação, fechamento, atrasos na cooperação, luta selvática por meios os mais diversos, dificuldade em fazer vingar critérios e linhas orientadoras comuns", em vez de uma "mais sustentada cooperação".

"Temos connosco 75 anos de uma obra, imperfeita e em parte obsoleta, mas essencial e insubstituível. Temos, sobretudo, a confiança em que no novo tempo a despontar possam vir a ser realidade os propósitos determinados de António Guterres e, com ele, de um cem número de Estados, de povos e de cidadãos do mundo, para que as Nações Unidas possam conhecer uma nova vida a caminho do seu centenário. Portugal está e estará sempre na primeira linha dessa luta", concluiu.