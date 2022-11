Marcelo apela ao "firme respeito pela diferença" no Dia Internacional da Tolerância

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa refere que o Dia Internacional da Tolerância é celebrado anualmente em 16 de novembro "pelas Nações Unidas e em muitos países do mundo" e defende que "deve ser por todos celebrado".

O chefe de Estado afirma que este é um "valor universal" que se manifesta "na construção de pontes perante o outro, na aceitação do que não é semelhante e no firme respeito pela diferença" e apela à sua "intransigente defesa".

Quanto a Portugal, segundo Marcelo Rebelo de Sousa o país "orgulha-se legitimamente da sua tradição de tolerância, de respeito pela pluralidade e diversidade".

No seu entender, esta data constitui uma oportunidade para se valorizar "a diversidade cultural, o princípio do diálogo entre seres humanos, a coexistência pacífica, a justiça social e solidariedade entre países e povos".

"Mais do que nunca, este Dia Internacional da Tolerância deve ser por todos celebrado, uma vez que é pela sua observância que estaremos mais perto de conseguir um mundo mais pacífico, com mais respeito pela dignidade e diversidade da pessoa humana, independentemente do seu credo ou etnia, da sua orientação sexual, da sua convicção política ou condição social", acrescenta.

O Dia Internacional para a Tolerância, celebrado em 16 de novembro, foi instituído através de uma resolução adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996.