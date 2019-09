Marcelo chega hoje a Nova Iorque para a Cimeira da Ação Climática

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se com António Guterres, o secretário-geral da ONU.



Esse encontro está marcado para as 19h30, hora local, no gabinete do Secretário-geral das Nações Unidas.



O Chefe de Estado tem chegada prevista aos Estados Unidos por volta das 13h00 em Nova Iorque, 18h00 em Portugal.



Marcelo Rebelo de Sousa fica em Nova Iorque até quarta-feira.

Tem agendados vários encontros bilaterais, o primeiro será já hoje, ao fim da tarde, com o Presidente da Colômbia.



Na segunda-feira, o Chefe de Estado fará uma intervenção na Cimeira da Ação Climática.