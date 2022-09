Marcelo condecora emigrante criador de gado

João Borges Pires, que emigrou dos Açores na década de 1970, simboliza os muitos portugueses e lusodescendentes que desde o século XIX se dedicaram à criação de gado e à produção de leite no Vale de São Joaquim, que faz parte do Vale Central da Califórnia.

Durante um encontro no salão português de Gustine, condado de Merced, o chefe de Estado atribuiu a João Pires a comenda da Ordem do Mérito, em reconhecimento do "mérito desta comunidade" residente no Vale -- que se estima que seja o lugar onde os luso-americanos têm maior peso populacionalmente na Califórnia.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que "havia muitas pessoas que mereciam ser condecoradas" nesta região, mas que "quis encontrar alguém que é muito humilde, fala pouco, faz muito mas fala pouco, está sempre presente".

"Ele é um grande empresário, produtor aqui, mas sobretudo tem ajudado muito, muito as associações aqui", elogiou.

João Pires, hoje com mais de dez mil cabeças de gado, aceitou a condecoração emocionado e fez uma série de agradecimentos, com voz embargada e de lágrimas nos olhos, à sua família, às pessoas da comunidade que enfeitaram o salão português para este dia, à chefe da cozinha, Maria Alice, que "preparou um beberete em condições".

Aos presentes no salão de Gustine, o chefe de Estado contou que se cruzou recentemente com o Presidente norte-americano, Joe Biden, em Londres e aproveitou para lhe falar sobre "a importância de Portugal e dos portugueses" nos Estados Unidos, assim como tinha feito com o seu antecessor, Donald Trump.

No fim da sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa brindou a Portugal com leite produzido no Vale de São Joaquim e exclamou: "Vivam os Estados Unidos da América. Viva Portugal. Vivam os portugueses que contribuem aqui todos os dias para o futuro destas duas grandes pátrias".

São desta região os atuais dois congressistas federais lusodescendentes eleitos pela Califórnia: Jim Costa, do Partido Democrata, e David Valadão, do Partido Republicano.

O Presidente da República iniciou no sábado uma visita de cinco dias às comunidades emigrantes na Califórnia, que é o estado norte-americano com mais cidadãos de origem portuguesa, acima de 300 mil, segundo dados dos censos oficiais dos Estados Unidos da América.