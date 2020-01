Marcelo considera diversidade fundamental para a língua portuguesa

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com a vitalidade da língua portuguesa, quando falava após inaugurar a exposição "Português de Moçambique no Caleidoscópio" no Centro Cultural Português em Maputo.

O momento mais alto da exposição foi a condecoração da investigadora moçambicana Perpétua Gonçalves com a Ordem do Infante D. Henrique.

"Nós, os mais jovens, nós os menos novos, que lidamos com os mais novos, usamos já muitas palavras que não têm origem no português de Portugal, mas que têm origem no português falado em Moçambique ou em Angola ou no Brasil ou em Cabo Verde ou noutros dos vários espaços que falam português", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

A força da língua portuguesa, prosseguiu, está na sua diversidade e na capacidade de mudança e adaptação ao longo do tempo e no espaço.

O português "une comunidades tão diversas e disseminadas pelo mundo, em todos os continentes, atravessando todos os oceanos, constituindo uma das realidades linguísticas e culturais mais fortes do universo", frisou.

O chefe de Estado português assinalou que a pujança da língua portuguesa a projetou como língua universal e reconhecida pelas Nações Unidas e por outras organizações internacionais.

Sobre a condecoração com a Ordem do Infante D. Henrique a Perpétua Gonçalves, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o empenho da investigadora na compreensão e disseminação da influência das línguas nativas moçambicanas na língua portuguesa, assinalando a riqueza e qualidade desse trabalho.

"É uma mestra, não no sentido de professora, mas de alguém que estudou e estuda, investiga e investigou e depois quer transmitir, não é egoística, quer partilhar", salientou.

O chefe de Estado português cumpre hoje o segundo dia da sua visita a Moçambique, que termina no sábado, durante a qual participará, esta quarta-feira, na posse de Filipe Nyusi, reeleito para um segundo mandato presidencial nas eleições gerais de outubro passado. Marcelo tem também prevista para esta quinta-feira uma deslocação à cidade da Beira, atingida no ano passado pelo ciclone Idai.