Marcelo convida Pavel a visitar Portugal e destaca memorando de cooperação  

Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra em visita oficial à República Checa, falava no falava no Castelo de Praga, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente Petr Pavel, em que só houve direito a duas perguntas.

"Discutimos temas muito importantes do mundo e da Europa hoje. Partilhamos os mesmos valores, partilhamos os mesmos princípios, partilhamos as mesmas posições. Isso significa que nos entendemos bem. Queremos uma Europa forte, queremos uma Europa unida, queremos uma Europa segura", declarou, na sua intervenção inicial.

Nesta ocasião, o chefe de Estado português aproveitou para "convidar o senhor o Presidente [Petr Pavel] a visitar Portugal, quando tiver uma oportunidade", se possível "ainda neste ano de 2025".

"Essa visita seria uma ocasião para irmos mais longe na relação entre estados e povos. Já fomos mais longe hoje", considerou.

Antes desta conferência de imprensa, em representação do Governo português, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, assinou um Memorando de Entendimento de Cooperação e Consultas Políticas com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo checo, Eduard Hulicius.

O chefe de Estado português destacou a assinatura desse memorando.

"Quer dizer que vamos reforçar a cooperação política entre os dois países, a cooperação bilateral e a cooperação na Europa, a cooperação na NATO, a cooperação noutros continentes, como África, como a América Latina", afirmou.

Em termos de comércio externo, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal e República Checa podem "ir muito mais longe" nas suas trocas comerciais, assim como na cooperação científica.