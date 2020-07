Marcelo dá por terminadas as reuniões no Infarmed

O Presidente da República anunciou que as sessões com especialistas e políticos no Infarmed terminaram, pelo menos para já. Depois de ouvir os especialistas, Marcelo Rebelo de Sousa falou numa estabilização dos números a nível nacional e uma diminuição da incidência de novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo.