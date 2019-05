Marcelo destaca obra da Escola Portuguesa de Macau

Lusa01 Mai, 2019, 14:10 | Mundo

"Uma grande escola merece um grande presente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, perante centenas de alunos e professores, revelando que a escola "vai ser maior", com a construção de um segundo polo que "vai arrancar" já em 2019.

O chefe de Estado já tinha anunciado, na receção à comunidade portuguesa, mas sem adiantar datas, que o Governo de Macau vai apoiar um novo polo da Escola Portuguesa, cujo projeto educativo alia um desenho curricular português ao ensino do mandarim.

Depois de uma série de `performances` protagonizadas pelos alunos, Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje a visita de Estado à China, congratulou-se com a quantidade de alunos a aprender português no território.

"Há 45 escolas primárias e secundárias a ensinar português em Macau, há milhares de alunos a aprender português", sublinhou. De acordo com os últimos dados do Governo local, existem pelo menos 4.500 alunos do ensino não superior a aprender português em Macau.

Momentos antes de se ouvir o hino nacional, "A Portuguesa", Marcelo Rebelo de Sousa frisou a história e a amizade travada entre a China e Portugal a partir deste pequeno território, que celebra este ano o 20.º aniversário da transferência da administração.

"Em Macau, onde se encontram há tantos séculos a China e Portugal, há muitos séculos construímos uma amizade, somos irmãos, vivemos felizes", referiu o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou a intervenção, exclamando: "Viva Macau! Viva a China! E viva Portugal, o melhor país do mundo".

Depois das palavras do Presidente, cuja visita a Macau quase não conheceu intervalos, três alunas da Escola Portuguesa afirmaram, em declarações à Lusa, estarem satisfeitas com a visita e o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionada sobre a impressão que tinha do chefe de Estado antes da visita a Macau, Mafalda Yun respondeu, sem pensar: "interessante e progressivo". A aluna considerou ainda que a intervenção "correspondeu às expectativas".

Já Francisca Matos confessou ter ficado "muito feliz e emocionada" quando soube que o Presidente vinha a Macau, e não escondeu a emoção de o "poder abraçar".

A "afetividade" do Presidente também não surpreendeu Melissa Marques - que já o tinha visto em Angola - e achou a intervenção "muito interessante".