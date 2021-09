Marcelo discursa esta terça-feira na sede das Nações Unidos

O Presidente da República vai levar à Assembleia Geral das Nações Unidas questões relacionadas com a pandemia, as alterações climáticas e o terrorismo. Marcelo Rebelo de Sousa já está em Nova Iorque. Vai ser o sétimo a discursar no debate geral de terça-feira que junta 192 Chefes de Estado.