Marcelo discursa hoje no Congresso brasileiro em comemoração dos 200 anos do Brasil

Estão previstas intervenções nesta sessão do Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assim como dos responsáveis pelas comissões constituídas nas duas câmaras brasileiras para estas comemorações.

Nesta sessão solene estará presente o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, segunda figura do Estado português, que participa nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil a convite do presidente do Senado Federal brasileiro.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Brasília na terça-feira para participar nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, a convite de Bolsonaro, com quem nesse dia teve um encontro bilateral de cerca de 20 minutos no Palácio Itamaraty.

O Presidente português defendeu que "seria incompreensível que Portugal não estivesse representado ao mais alto nível" nas comemorações dos 200 anos do Brasil e rejeitou a possibilidade de ficar associado à campanha eleitoral brasileira, sustentando que "são duas coisas completamente separadas".

Cabo Verde e Guiné-Bissau são os outros dois países representados nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil pelos respetivos chefes de Estado, José Maria Neves e Umaro Sissoco Embaló.

Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao desfile cívico-militar do 07 de Setembro, no centro da tribuna de honra, ao lado de Jair Bolsonaro, e ofereceu um jantar a representantes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) presentes em Brasília.

As comemorações do bicentenário da independência do Brasil acontecem quando está em curso a campanha oficial para as eleições presidenciais brasileiras de 02 de outubro, com uma eventual segunda volta em 30 de outubro, às quais são candidatos, entre outros, Jair Bolsonaro e o ex-Presidente Lula da Silva.

O programa do Presidente português no Brasil termina com uma receção à comunidade portuguesa no Navio Escola Sagres, no Rio de Janeiro, na sexta-feira.