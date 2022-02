Marcelo disse à embaixadora da Ucrânia sentir-se orgulhoso da "excecional" comunidade ucraniana em Portugal

O presidente assegurou que o Ministério português dos Negócios Estrangeiros e as autoridades em geral têm acompanhado a situação dos cidadãos portugueses %u2013 a maioria com dupla nacionalidade -, cerca de 200, que "estão a sair ou já saíram do território ucraniano".



O chefe de Estado relembrou que foi autorizada a participação portuguesa nas missões da NATO, "em território da NATO, numa função de dissuasão, e não de intervenção agressiva, obviamente".



Essa participação comporta forças da Armada, Exército e Força Aérea e mostra o "empenho e solidariedade" de Portugal para com a Ucrânia, frisou Marcelo.