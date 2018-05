Marcelo diz que país "não quer novas tensões" no Médio Oriente

Lusa10 Mai, 2018, 20:54 | Mundo

"O Irão sempre procurou reduzir as tensões na região, tentando reforçar a segurança e a estabilidade", disse Hassan Rohani, segundo o sítio oficial da presidência iraniana.

Hassan Rohani acrescentou que o Irão "não é a favor de novas tensões na região", cujo país ajuda militarmente o regime sírio de Bashar al-Assad na sua guerra contra os rebeldes e os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico (EI).

Em relação à presença de "assessores militares iranianos na Síria", o presidente explicou que a luta do Irão "ao lado do povo sírio e iraquiano contra os terroristas do `Daesh`" ajudou a alcançar "uma relativa estabilidade na Síria e uma boa estabilidade no Iraque, o que é do interesse da região, da Europa e do Mundo".

A tensão no Médio Oriente, e nomeadamente no território sírio, aumentou nas últimas horas, com Israel a bombardear dezenas de alvos iranianos na Síria, em represália por um ataque atribuído ao Irão contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio que Israel invadiu em 1967 e anexou em 1981.