Marcelo diz que Portugal e Alemanha estão em sintonia

Foto: Ana Isabel Costa - Antena 1

Marcelo Rebelo de Sousa destaca a convergência entre Portugal e a Alemanha para convencer o resto da União Europeia a fazer uma aposta forte em África, com o objetivo de travar o drama das migrações.



O Chefe de Estado começou o dia a passear com o homólogo alemão junto à praia. Um passeio que a enviada especial da Antena 1, Ana Isabel Costa, seguiu de perto.



As últimas horas na Alemanha foram passadas a bordo de um veleiro no Báltico.