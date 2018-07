Partilhar o artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP Imprimir o artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP Enviar por email o artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP Aumentar a fonte do artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP Diminuir a fonte do artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP Ouvir o artigo Marcelo e Costa congratulam-se com resultados da cimeira da CPLP