Marcelo elogia liderança de Guterres na ONU "em condições muito difíceis"

O chefe de Estado português falava no final de um encontro com António Guterres, no seu gabinete nas Nações Unidas, em Nova Iorque, antes da Cimeira da Ação Climática desta segunda-feira e do debate geral da 74.ª Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira.

"Portugal reafirma, um ano mais, um apoio integral às opções, às prioridades do secretário-geral António Guterres, todas elas, num mandato que tem sido um grande sucesso, em condições muito difíceis, à escala universal e à escala regional: uma grande indefinição económica, social, política, e com grandes tensões e conflitos potenciais", declarou, perante a comunicação social.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou, depois, a Cimeira da Ação Climática, considerando que "representa um passo fundamental da liderança do secretário-geral António Guterres, numa causa que é universal".

"Portugal apoia essa causa. Portugal submeteu um ano antes o roteiro de descarbonização para 2050, com metas já para 2025 e 2030. Mas, como disse o senhor secretário-geral, também foi o primeiro país a avançar com um plano nacional de aplicação dos pactos relativos a migrantes e refugiados. São áreas prioritárias", referiu.

O Presidente da República acrescentou que "também é prioritário o empenho de Portugal no domínio dos oceanos, que está tão ligado às alterações climáticas" e destacou a realização da "conferência dos oceanos, em junho do ano que vem".

Antes, António Guterres tinha também destacado esta conferência, apontando-a como "uma das apostas fundamentais das Nações Unidas para o próximo ano" e saudando participação de Portugal na sua preparação.

No final da sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é uma honra para Portugal "que seja António Guterres o secretário-geral das Nações Unidas, pelo desempenho que tem tido nestes anos difíceis do seu mandato", iniciado em 01 de janeiro de 2017.

O Presidente da República e o secretário-geral da ONU reuniram-se ao final do dia de domingo em Nova Iorque, já madrugada de segunda-feira em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou no domingo a Nova Iorque, onde ficará até quarta-feira, para participar e intervir na Cimeira da Ação Climática e no debate geral da 74.ª Assembleia Geral da ONU.