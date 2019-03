Marcelo em Angola dá prioridade às relações económicas

Mário Aleixo - RTP05 Mar, 2019, 07:11 / atualizado em 05 Mar, 2019, 07:13 | Mundo

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta terça-feira hoje à tarde a Luanda, para uma visita de Estado de quatro dias a Angola que começa oficialmente na quarta-feira e se estende às províncias de Benguela e Huíla.



O chefe de Estado português, que fez escalas em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, chega à capital angolana para estar presente no aniversário do presidente de Angola, João Lourenço, que completa 65 anos.







O estreitamento das relações económicas entre os dois países é o ponto principal da visita.





Em cima da mesa estará certamente o tema de regularização de dívidas de Angola a empresas portuguesas, que teve avanços durante a visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola, em setembro do ano passado, e na visita de João Lourenço a Portugal, em novembro.





Tudo confirmado pelo presidente angolano em entrevista à RTP.













Esta visita de Estado, considerada uma das mais importantes do seu mandato, termina precisamente no dia 9 de março, em Luanda, onde se irá despedir do presidente angolano, João Lourenço, e terá um encontro com membros da comunidade portuguesa e lusodescendente.





A jornalista da Antena 1, Natália Carvalho, segue ao detalhe as movimentações de Marcelo Rebelo de Sousa.

























Pela parte do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa é acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, bem como pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.Três líderes parlamentares, Fernando Negrão, do PSD, Nuno Magalhães, do CDS-PP, e João Oliveira, do PCP, integram a sua comitiva oficial nesta visita.A delegação parlamentar inclui também a vice-presidente da bancada do PS Lara Martinho e a deputada Maria Manuel Rola, do BE, partido que acompanha pela primeira vez uma visita oficial a Angola.