Marcelo em Angola. Presidentes sublinham ideia do reforço da cooperação

RTP06 Mar, 2019, 12:31 / atualizado em 06 Mar, 2019, 13:36 | Mundo

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi recebido esta quarta-feira pelo Presidente angolano, João Lourenço, no palácio presidencial, em Luanda, no primeiro dia da sua visita de Estado a Angola.



Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao palácio presidencial pelas 11:00 locais (10:00 em Lisboa), após a deposição de uma coroa de flores no mausoléu de Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola.





Na conferência de imprensa conjunta que marcou o início da visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola, o estreitamento dos laços entre Portugal e Angola e a cooperação entre os dois países foram as ideias que pontuaram os discursos dos dois chefes de Estado.











“Isso só pode ter um significado: a vontade férrea dos dois países de se manterem de mãos dadas, cooperando nos mais diversos domínios”, sublinhou João Lourenço. Nas palavras do Presidente angolano, João Lourenço, esta aproximação entre dois países que estiveram anos de costas voltadas, na fase final da presidência do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, é bem evidente com “a assinatura em sete meses de 35 instrumentos de cooperação”.“Isso só pode ter um significado: a vontade férrea dos dois países de se manterem de mãos dadas, cooperando nos mais diversos domínios”, sublinhou João Lourenço.









“Houve vontade política de todas as partes, em Angola e Portugal, com o objectivo de reforçar os laços entre os dois países e, sobretudo, olhar para o futuro e construir um futuro melhor, resolvendo os problemas das pessoas”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa começou por citar Agostinho Neto, pai da independência angolana: “O mais importante é resolver os problemas das pessoas”.“Houve vontade política de todas as partes, em Angola e Portugal, com o objectivo de reforçar os laços entre os dois países e, sobretudo, olhar para o futuro e construir um futuro melhor, resolvendo os problemas das pessoas”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.





A visita de Estado do Presidente português a Angola divide-se entre a capital angolana e as províncias de Benguela e Huíla, para terminar no sábado, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa cumpre três anos de mandato.



A comitiva portuguesa inclui os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e deputados de PSD, PS, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda (BE).



Em representação do Parlamento português, integram a sua comitiva os líderes das bancadas do PSD, Fernando Negrão, do CDS-PP, Nuno Magalhães, e do PCP, e João Oliveira, aa vice-presidente da bancada do PS Lara Martinho e a deputada Maria Manuel Rola, do BE - partido que acompanha pela primeira vez uma visita oficial a Angola.