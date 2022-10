Marcelo em Malta de partida para o Chipre

Pelas 12h30 (11h30 em Lisboa), Marcelo Rebelo de Sousa vai ter uma reunião bilateral com o seu homólogo de Malta, George Vella, depois de já se ter reunido nos últimos dois dias com os presidentes alemão, italiano e polaco.O Presidente da República parte depois para Chipre, onde deverá chegar por volta das 18h00 (16h00 de Lisboa), para uma visita oficial de dois dias, que começa no sábado.Feita a convite do seu homólogo cipriota, Nicos Anastasiades, a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à República de Chipre – onde estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho – será a primeira de um chefe de Estado português àquele país.Segundo uma nota divulgada na segunda-feira no "site" oficial da Presidência da República, o intuito da visita de dois dias é o de “consolidar as relações bilaterais” entre Portugal e Chipre e “abordar um conjunto de temas relevantes” a nível internacional, como a guerra na Ucrânia.