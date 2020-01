Marcelo encontra-se com Filipe Nyusi com casos de justiça na agenda

Da parte do chefe de Estado português, como referiu na segunda-feira, o homicídio de Inês Botas e o desaparecimento de Américo Sebastião estarão em cima da mesa de forma "evidente".



"O Estado português tem proporcionado não só contactos permanentes" aos familiares, "mas também apoio, porque, tanto num caso como noutro, o que encontramos são questões jurídicas", detalhou o Presidente português, como registou a jornalista da Antena 1 Madalena Salema.



Marcelo Rebelo de Sousa será o primeiro líder a ser recebido por Filipe Nyusi, às 10h00 (menos duas horas em Lisboa), numa série de encontros que o Presidente moçambicano vai manter com chefes de Estado que, na quarta-feira, assistem em Maputo à sua investidura para um segundo mandato.



A agenda de Marcelo prevê ainda, às 11h00 locais, uma visita à exposição "Português de Moçambique no Caleidoscópio" no Centro Cultural Português.



No programa consta um almoço com personalidades locais e, durante a tarde, a visita à Escola Portuguesa de Moçambique, onde funciona o ensino do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, integrado no sistema de educação português.



A agenda do dia termina com uma receção oferecida à comunidade portuguesa numa unidade hoteleira da cidade - estima-se que haja entre 23 a 25 mil portugueses em Moçambique.



O Presidente português chegou ao país na segunda-feira, aproveitando para visitar na quinta a cidade da Beira, afetada pelo ciclone Idai em 2019.



Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Portugal no sábado de manhã.