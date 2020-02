Marcelo espera "avanços concretos" e diz que direitos humanos serão reafirmados

"Projetos concretos com avanços concretos. É esse o objetivo da visita", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, num hotel de Nova Deli, depois de ter aterrado na capital indiana, para uma visita de Estado que decorrerá até domingo.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, esta sua deslocação à Índia enquadra-se "numa fase mais executiva" das relações bilaterais, "mais virada para o concreto, para a cooperação económica e financeira, para a cooperação científica e tecnológica".

"Há acordos que vão ser celebrados", salientou.

Questionado sobre a linha nacionalista hindu do Partido do Povo Indiano (BJP), a que pertencem o primeiro-ministro Narendra Modi e o Presidente da Índia, Ram Nath Kovind, e a contestação que tem gerado, o chefe de Estado começou por responder: "Eu normalmente não comento problemas da política interna dos países que visito".

"Mas no plano das relações multilaterais nós temos conjugado esforços permanentemente, a nível governamental, como a nível de chefias de Estado, para prosseguir certas perspetivas que são comuns, como seja o multilateralismo, como seja a defesa dos direitos humanos, como seja a consagração do direito internacional, como seja a afirmação do primado da dignidade das pessoas", considerou.

"Índia e Portugal, temos estado juntos na afirmação desses princípios, que não deixarão de ser reafirmados pelos dois países durante esta visita", acrescentou.