Marcelo exprime dor e admiração e deseja felicidades a Carlos III

Marcelo Rebelo de Sousa foi à residência oficial do embaixador do Reino Unido em Portugal para assinar o livro de condolências da rainha Isabel II. Aos jornalistas, o presidente da República disse querer exprimir, "em nome do povo português", a dor, admiração e impulso que deu às relações entre os dois países.