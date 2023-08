Marcelo felicita a Índia pela alunagem histórica no polo sul da Lua

Numa nota no portal oficial da presidência na Internet, enquanto ainda decorria a sua visita à Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa assinala o "extraordinário feito" e destaca a sua importância para a potencial exploração de eventuais reservas de água no polo sul da Lua.

"Este marco histórico permitirá explorar futuramente a potencial existência de reservas de água gelada no polo sul, abrindo a porta a novos avanços científicos e tecnológicos, incluindo a construção de uma base lunar e missões tripuladas a Marte", escreve o chefe de Estado português.

Marcelo sublinha ainda "a importância deste feito no programa espacial da Índia, relembrando a importância da atividade humana para além da Terra, que com o desenvolvimento de tecnologia proporciona retorno económico e fornece as ferramentas para melhorar a qualidade de vida no nosso planeta".

A Índia tornou-se na quarta-feira no primeiro país a colocar uma sonda espacial na superfície da Lua junto ao polo sul, com a alunagem bem-sucedida da nave não-tripulada Chandrayaan-3.

Quatro anos depois de uma tentativa falhada, a Índia juntou-se agora aos Estados Unidos, à Rússia e à China como os países que chegaram à superfície da lua. A Índia foi o primeiro a alunar no polo sul.

A Chandrayaan-3, que foi lançada em 14 de julho, pousou junto ao polo sul da Lua cerca das 13:30, hora de Lisboa.