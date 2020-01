Marcelo impressionado com exposição sobre chegada de migrantes à Europa

Marcelo Rebelo de Sousa disse estar orgulhoso do trabalho da Polícia Marítima no salvamento de migrantes.



A exposição é um trabalho do repórter de imagem David Araújo e da jornalista Rosário Salgueiro, da RTP, que acompanharam a Polícia Marítima em Lesbos, na Grécia, e deram a conhecer as condições em que se encontram os migrantes que fazem a travessia entre a Turquia e a Grécia.