Marcelo inicia visita de dois dias à Irlanda

A receção, com honras militares, está marcada para as 11h00. Na residência oficial do Presidente da Irlanda, Marcelo Rebelo de Sousa irá cumprir a tradição de plantar uma árvore nos jardins – Mário Soares, em 1993, plantou um pinheiro.De tarde, o Presidente da República terá um encontro com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, pelas 15h30, e a seguir irá visitar as duas câmaras do parlamento, cerca das 16h00.Há 23 anos que um Presidente português não visitava oficialmente a Irlanda. O último foi Jorge Sampaio, em 1999, também em visita de Estado. Sampaio voltou a Dublin em 2004, dessa vez já não em visita oficial, para uma conferência sobre VIH/Sida.Hoje, o programa de Marcelo Rebelo de Sousa inclui a colocação de uma coroa de flores num jardim dedicado à memória dos que deram a vida pela causa da liberdade irlandesa, um almoço num "pub" e um passeio a pé no centro de Dublin.