Marcelo lamenta morte de sem-abrigo português em Londres

Numa nota divulgada no na página de internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta o falecimento em circunstâncias desumanas do nosso compatriota de 35 anos, que foi encontrado sem vida numa das entradas do Metro da capital britânica".

O Presidente da República "manifesta também a sua solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade", acrescenta.

O Governo português confirmou esta quinta-feira a morte de um cidadão português em Londres, que as autoridades locais tinham identificado como um sem-abrigo, e adiantou que os serviços consulares estão a tentar contactar a família do homem.

O alerta tinha sido dado na quarta-feira, pelas 07:16, por elementos da equipa de contacto da autarquia de Westminster, quando foi descoberto um homem sem respirar, levando à chamada dos serviços de emergência.

A polícia londrina revelou na quinta-feira que não está a investigar o caso como suspeito.

De acordo com os jornais britânicos, o homem era um antigo modelo que tinha tentado encontrar trabalho na semana anterior como empregado de mesa. A informação foi avançada por uma instituição de caridade de apoio aos sem-abrig que tinha albergado o português.

Pam Orchard, da Connection at St Martin's, revelou que o português estava à procura de trabalho, vivendo numa “situação complexa”. “Ele tinha força, talentos e capacidades mas tinha também problemas e a vida correu-lhe muito mal”.

O incidente gerou alguma controvérsia por o homem ter sido encontrado perto do parlamento, levando o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a deixar um cartão de condolências e flores.

I've just been told about the death of a rough sleeper right by the entrance to Parliament. The powerful can't carry on walking by on the other side while people don't have a home to call their own. It's time all MPs took up this moral challenge and properly housed everyone.