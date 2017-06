Marcelo lembra Kohl como impulsionador da integração europeia

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a amizade que tinha com Helmut Kohl e enfatiza a importância que o chanceler alemão teve no seio da União Europeia.



Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à associação Abraço, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que teve oportunidade de o "conhecer muito bem pessoalmente", quando liderou o PSD, que "foi admitido no Partido Popular Europeu (PPE) largamente pela mão de Helmut Kohl", então chanceler e líder da União Democrata-Cristã (CDU).



O Presidente da República elogiou a determinação de Kohl no processo difícil de reunificação da Alemanha: "Quando ele avançou para a reunificação das duas Alemanhas, foi considerado quase louco", relembra.



Marcelo sublinha também a contestação à decisão de "parificar a moeda alemã Ocidental e de Leste".



Ao nível de herança europeia, Marcelo Rebelo de Sousa salientou também que Helmut Kohl "liderou com Mitterrand a Europa num momento crucial, o da aprovação do euro, da moeda única", considerando: "Tinha tanta visão de futuro quanta determinação e persistência. Era verdadeiramente uma pessoa de uma persistência indomável".



"Portanto, guardo dele, além de uma imagem pessoal de grande amizade, uma imagem de grande admiração, porque num momento crucial foi ele a dar o passo essencial para a Europa que temos, a Europa unida e forte que foi possível depois da reunificação alemã", afirmou.



c/ Lusa