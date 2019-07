Marcelo na Tunísia sublinha marca que Béji Caid Essebsi deixa na História

Eleito em 2014, três anos após a queda de Zine el Abidine Ben Ali, Essebsi morreu a poucos meses do fim do mandato.



Entre os chefes de Estado presentes nas cerimónias fúnebres estiveram Emmanuel Macron e Felipe VI de Espanha.



Marcelo Rebelo de Sousa também marcou presença no funeral e lembrou um homem que deixa uma marca na história.