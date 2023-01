Marcelo pediu autorização ao parlamento para se deslocar a Roma para assistir a cerimónias fúnebres de Bento XVI

As cerimónias estão marcadas para quinta-feira, dia 5 de janeiro, e o chefe de Estado já fez chegar às mãos da Assembleia da República um projeto de resolução em que requere a autorização dos deputados para uma viagem de dois dias, entre os dias 4 e 5 de janeiro,



De recordar que, esta terça-feira, depois da viagem ao Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que vai estar nas cerimónias fúnebres do Papa Emérito Bento XVI "em representação do Estado português e não a título pessoal".



"Terá de se representar o Estado português por uma razão muito simples: Portugal vai organizar cá a Jornada mundial da Juventude. Esse é um facto muito relevante nas relações com a Igreja Católica e a Santa Sé, e tem uma projeção universal. Só por si, esse facto justifica que eu lá vá", disse, em declarações aos jornalistas.



O parlamento terá agora de se pronunciar, em plenário, sobre o pedido de deslocação do Presidente da República. A votação está marcada para esta quarta-feira.



O Vaticano confirmou na segunda-feira que, caso Marcelo Rebelo de Sousa queira participar nas cerimónias fúnebres de Bento XVI, terá de ser "a título pessoal". A informação foi avançada pelo Vaticano à Rádio Renascença.



O Papa Emérito Bento XVI morreu no dia 31 de dezembro aos 95 anos.