Marcelo quer mais 10 mil eleitores até 13 de julho

Se, até lá, houver, pelo menos, 10 mil novos recenseamentos ótimo.



Marcelo Rebelo de Sousa promete que regressa ao Luxemburgo, antes do final do ano.



A promessa foi feita, perante uma plateia de jovens do ensino secundário.



A reportagem é do enviado especial da Antena 1, ao Luxemburgo, Miguel Bastos.