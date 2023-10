Na visita oficial à Moldova, que acontece até terça-feira, o chefe de Estado português deu uma conferência de imprensa conjunta com a presidente moldava. Falaram ambos sobre a integração do país no bloco europeu.A visita oficial do presidente da República à Moldova prossegue durante a tarde com uma visita às Caves de Vinho Cricova, consideradas as maiores do mundo.





O programa desta segunda-feira fecha com um jantar oficial oferecido pela presidente moldava.