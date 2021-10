Marcelo Rebelo de Sousa cancela viagem a Tenerife

Fonte oficial de Belém diz a RTP, que o Presidente cancelou a ida a Tenerife para a Sessão de encerramento do I Encontro de Ministros da Justiça Ibero-Americanos e dos Países de Língua Oficial Portuguesa (COMJIB e CMJPLOP), conjuntamente com Sua Majestade o Rei Felipe VI de Espanha, para poder estar presente nas exéquias do Padre Feytor Pinto.