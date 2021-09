Marcelo Rebelo de Sousa celebra em Newark unidade dos portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa levantou ainda o véu sobre o que vai incluir no seu discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima terça-feira, onde será o sétimo chefe de Estado a tomar a palavra.



As felicitações pela reeleição de António Guterres como secretário-geral da ONU serão seguidas de reflexões sobre as alterações climáticas, a realização em Portugal da Conferência Mundial dos Oceanos, em 2022, em Portugal, os grandes desafios económicos e sociais do futuro e a ameaça do terrorismo.