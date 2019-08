Marcelo Rebelo de Sousa destaca papel de Portugal

Lusa30 Ago, 2019, 13:40 | Mundo

Numa mensagem publicada hoje no `site` da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "Portugal esteve sempre ao lado do povo timorense nesse esforço imenso, empenhando-se em prol de uma causa que alguns julgaram perdida, mas que a tenacidade e a esperança vieram coroar de êxito".

O chefe de Estado português deixou uma palavra de "reconhecimento profundo" a todos os que em Portugal ajudaram o povo timorense nas suas lutas pela independência.

"Aos nossos dirigentes políticos, aos nossos diplomatas, às nossas organizações da sociedade civil e, sobretudo, a todo o povo português, que se ergueu a uma só voz para condenar o massacre de Santa Cruz, é devida uma palavra de reconhecimento profundo", justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Há 20 anos, o povo timorense pronunciou-se em referendo pela independência do seu país.

"O referendo de 1999 representou o culminar de décadas de luta do povo timorense pela sua independência, pela sua liberdade, pelo exercício do direito à autodeterminação consagrado pelas Nações Unidas", referiu ainda o Presidente da República português na sua mensagem.

Acrescentando que o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que o representa nas cerimónias comemorativas do 20.º aniversário do referendo da independência de Timor-Leste, a decorrerem hoje no país, "transmitirá aos timorenses e às autoridades deste país-irmão as minhas mais fraternas saudações".

E terminou o texto com um "Viva Timor-Leste!".