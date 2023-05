Marcelo Rebelo de Sousa discursa no Parlamento Europeu

Pelas 10h45 (hora local, menos uma em Lisboa), está prevista a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento Europeu, onde irá assinar o livro de honra e reunir-se com Roberta Metsola, fazendo a seguir uma intervenção no hemiciclo.O chefe de Estado português seguirá depois para a sede do Conselho da Europa, onde se reunirá com a secretária-geral daquela instituição, Marija Pejčinović Burić, almoçando com funcionários portugueses do Parlamento Europeu.Na terça-feira, no Dia da Europa, Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma União Europeia "atuante, liderante, mais determinada e determinante do que nunca" e que saiba unir-se pela paz e ser solidária, "sem iliberalismos nem nacionalismos".