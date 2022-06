Marcelo Rebelo de Sousa e Andrej Duda falaram sobre a Europa

Os homólogos reuniram-se durante quase 1h30 para falar acerca as decisões europeias sobre o conflito na Ucrânia e sobre a cimeira da NATO.



Na reunião deveria estar também a presidente da Eslováquia, que se juntou ao telefone, por estar com Covid-19.



Marcelo Rebelo de Sousa não revelou as conclusões do encontro, tendo apenas adiantado que foi convidado para se deslocar à Polónia ainda antes do Verão.