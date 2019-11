Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço encontraram-se em Roma

"Vim dar-lhe um abraço. Ele está de visita ao Vaticano, eu estou de visita a Itália", declarou Marcelo Rebelo de Sousa à Lusa, realçando que hoje se assinala o 44.º aniversário da independência de Angola.

O chefe de Estado português chegou hoje à tarde a Roma, para uma visita de Estado, durante a qual será recebido pelo seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e pelo primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, na terça-feira.

Por sua vez, o Presidente da República de Angola, João Lourenço, inicia na terça-feira uma visita oficial ao Vaticano, a convite do papa Francisco, com quem irá encontrar-se no mesmo dia.