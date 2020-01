Marcelo Rebelo de Sousa já está em Moçambique

Depois de aterrar em Maputo o Presidente da República afirmou que esta visita é muito importante, para sublinhar as ligações de fraternidade com o país africano.



O Chefe de Estado português foi recebido com calor e honras militares.



A jornalista da Antena 1, Madalena Salema, conta que na agenda está prevista a visita à cidade da Beira, atingida pelo ciclone Idai.



Uma agenda bem preenchida de Marcelo Rebelo de Sousa, onde o Chefe de Estado vai assistir à cerimónia de posse de Filipe Nyusi, reeleito presidente moçambicano, em outubro do ano passado.