Marcelo Rebelo de Sousa recebido no Palácio Real e no Parlamento Federal

O programa da visita do chefe de Estado foi adaptado, por razões de segurança, na sequência do ataque a tiros de segunda-feira à noite na capital belga, onde o nível de alerta foi elevado para o grau máximo.

A cerimónia de boas-vindas que iria acontecer no exterior do Palácio Real e a deposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido na Praça do Congresso não se realizaram, por serem na via pública.

Foi também cancelado o encontro bilateral com o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, que estava previsto para hoje à tarde.

O Presidente da República foi recebido pelos reis Philippe e Mathilde no interior do Palácio Real pelas 11:00 locais (10:00 em Lisboa), onde houve uma fotografia oficial, apresentação de delegações e assinatura do Livro de Ouro, na Sala do Império, pelo chefe de Estado português, perante a comunicação social, seguindo-se uma troca de presentes.

Cerca de uma hora depois, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se no Parlamento Federal com as presidentes da Câmara dos Representantes da Bélgica, Eliane Tillieux, e do Senado, Stephanie D`Hose.

Acompanham-no nesta deslocação o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e deputados dos seis partidos com grupos parlamentares: Marta Temido, do PS, Gabriela Fonseca, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Alfredo Maia, do PCP, e Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda.

Depois de um almoço no Palácio Real, o programa de hoje do Presidente da República inclui um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Bruxelas, Philippe Close, e um banquete oferecido pelos reis, no Castelo Real de Laeken.

Na segunda-feira à noite, houve um ataque a tiros na capital belga que provocou a morte de duas pessoas, e que levou Marcelo Rebelo de Sousa a cancelar uma saída, a seguir ao jantar, e permanecer no hotel, por indicação das autoridades.

Entretanto, hoje de manhã, a polícia belga abateu um homem suspeito deste atentado.