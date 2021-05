Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com líder do PAIGC

O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, e a vice-presidente do partido Odete Semedo, já se encontravam na Embaixada de Portugal em Bissau pelas 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa), para este encontro com o chefe de Estado português, que realiza hoje uma visita oficial à Guiné-Bissau.

Segundo fonte da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa terá ainda encontros separados, também na embaixada, com responsáveis do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e do Partido de Renovação Social (PRS).

Os deputados do PAIGC, vencedor das últimas eleições legislativas de 2019, mas atualmente relegado para oposição, tinham recusado marcar presença num encontro na Assembleia Nacional Popular, porque consideram que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa "serve para apoiar o sistema repressivo e ditatorial que se pretende instalar" na Guiné-Bissau, segundo uma carta enviada à embaixada de Portugal e à qual a Lusa teve acesso.

O chefe de Estado chegou esta segunda-feira, ao fim do dia, à capital guineense, onde foi recebido com um banho de multidão.

O Presidente português foi já hoje recebido pelo seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, no Palácio Presidencial em Bissau, estando ainda previsto um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, no Palácio do Governo, em Bissau.