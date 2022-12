Marcelo recusa comentar ausência de Jair Bolsonaro na tomada de posse de Lula da Silva

Foto: Lusa

O ainda presidente do Brasil viajou para os Estados Unidos e deve falhar o evento e o momento simbólico de entrega da faixa presidencial ao sucessor. O chefe de Estado português que chegou ontem ao Brasil para assistir à cerimónia recusa pronunciar-se sobre esta polémica.