Marcelo reitera "empenho" para esclarecer caso de empresário português raptado em Moçambique

"O Presidente da República reitera o empenho das Autoridades Portuguesas junto de Moçambique para o esclarecimento da situação, através dos meios possíveis e adequados, numa relação entre Estados soberanos, oferecendo toda a colaboração com as investigações e outras diligências em curso, tal como fez em situações da mesma natureza, bem como assegura a Salomé Sebastião e restante Família todo o apoio e solidariedade nesta situação difícil e delicada", lê-se numa nota publicada hoje no site oficial da Presidência da República Portuguesa.

A informação surge no dia em que foi noticiado o apelo lançado pela família do empresário ao Presidente da República para que intervenha no sentido do seu "resgate e libertação", tendo mesmo lançado uma petição na Internet já com 1.150 assinaturas.

Já no dia 19 de abril, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu ter "procedido a todas as diligências ao seu alcance e ao mais alto nível", depois de, em 02 de abril, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes ter apelado ao Presidente para que interviesse junto das autoridades moçambicanas no caso de Américo Sebastião.

"Regressado da República Popular da China, e na sequência da nota de 19 de abril, e da reunião de 30 de abril, o Presidente da República voltou a inteirar-se da situação relativa ao desaparecimento de Américo Sebastião em Moçambique, em 2016", indica nota de hoje, em que se acrescenta que "para o efeito, o chefe de Estado entrou nomeadamente em contacto com a Procuradora Geral da República, que lhe confirmou a oferta de cooperação feita à sua congénere moçambicana".

De acordo com a presidência, "também no passado dia 30 de abril, Salomé Sebastião foi recebida, a seu pedido, pela assessora diplomática do Presidente da República, que recordou as várias e constantes diligências do Estado Português, através do Presidente, do primeiro-ministro, do ministro dos Negócios Estrangeiros, da diplomacia portuguesa, junto das autoridades moçambicanas.

Américo Sebastião foi raptado numa estação de abastecimento de combustíveis na manhã de 29 de julho de 2016, em Nhamapadza, na província de Sofala, centro de Moçambique, estando desde então desaparecido.