Marcelo reúne-se hoje em Praga com Presidente e primeiro-ministro

Marcelo Rebelo de Sousa chegou na terça-feira à capital da República Checa, onde estará até quinta-feira, em visita oficial, a convite de Petr Pavel.

Hoje de manhã, será recebido no Castelo de Praga pelo Presidente checo, com quem terá um encontro a dois, depois alargado às respetivas delegações. A seguir está prevista uma conferência de imprensa conjunta.

Petr Pavel, general na reserva, que presidiu ao Comité Militar da NATO entre 2015 e 2018, é Presidente da República Checa desde março de 2023. Entre 2012 e 2015 foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Checas.

Os dois chefes de Estado irão juntos visitar o Museu de Tecnologia de Praga, onde está o carro Renault 21 levado de Portugal em dezembro de 1989 para ser usado na posse de Václav Havel como Presidente da então Checoslováquia, que não queria desfilar numa viatura soviética.

Essa iniciativa foi promovida pelo então Presidente português Mário Soares - que se deslocaria a Praga por ocasião da posse de Václav Havel, nesse mesmo mês - e por um grupo de jovens portugueses dirigentes associativos que durante a Revolução de Veludo foi a Praga distribuir milhares de rosas.

Na terça-feira, durante um encontro com representantes da comunidade portuguesa, em Praga, Marcelo Rebelo de Sousa contou-lhes que vai oferecer ao museu "uma fotografia desse tempo e um filme da RTP onde se vê esses jovens", entre os quais estava o atual presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa visitará o Senado e a Câmara dos Deputados e terá um encontro com o primeiro-ministro, Petr Fiala, que chefia um Governo de coligação de centro-direita.

O programa de hoje do chefe de Estado termina com um jantar oficial oferecido pelo seu homólogo, no Castelo de Praga.

O último chefe de Estado português a visitar este país membro da União Europeia e da NATO tinha sido Cavaco Silva, em 2010, em visita de Estado. Antes, Mário Soares, em 1994, e Jorge Sampaio, em 2001, realizaram também visitas de Estado à República Checa.

Na quinta-feira, último dia da sua visita oficial, o Presidência da República irá à histórica Universidade Carolina de Praga, onde terá um encontro com alunos e professores de língua portuguesa, e ao Mosteiro de Strahov.

O anterior Presidente checo, Milos Zeman, realizou uma visita de Estado a Portugal em dezembro de 2016, o primeiro ano de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao receber Milos Zeman no Palácio de Belém, o chefe de Estado português manifestou expectativa num desenvolvimento do turismo e das relações comerciais bilaterais.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "Portugal defendeu sempre a importância da integração da República Checa nas Comunidades Europeias de então" e que os dois países são membros da Aliança Atlântica.

"E temos a alegria de ver, desde a cimeira de Brasília, a República Checa como membro observador permanente na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)", referiu ainda, na altura.

A República Checa aderiu à NATO em 1999 e à União Europeia em 2004.

O nome mais curto Chéquia foi adotado em 2016, mas República Checa permanece como designação oficial do país.