Marcelo sobre eleições em Angola. Funcionamento das instituições "não se esgota no voto"

No escrutínio de 24 de agosto, o MPLA, partido que governa Angola desse a independência em 1975, obteve o seu pior resultado de sempre, com apenas 124 mandatos dos 220 lugares no Parlamento.





O principal partido da oposição, a UNITA, alcançou o maior número de deputados da história – 90 assentos no Parlamento – mas ainda assim contesta os resultados eleitorais.





Nos últimos dias, vários partidos da oposição, incluindo a UNITA, têm acenado com a possibilidade de os seus deputados não tomarem posse. Em declarações à agência Lusa na chegada à capital angolana, esta quarta-feira, o Presidente português vincou que o funcionamento das instituições não se esgota no voto.





"Em sistemas políticos abertos há fenómenos naturais. Um é que nos parlamentos haja várias vozes, de pesos diversos, e aproveitem os seus lugares para exprimir as suas posições. Isso dá uma força muito grande à vivência cívica e política", salientou o chefe de Estado.









João Lourenço inicia o segundo mandato num contexto em que os partidos da oposição não reconhecem os resultados oficiais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral do país.





Segundo os dados da CNE, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e o seu candidato, João Lourenço, venceram as eleições com 51,17 por cento dos votos. Seguiu-se o principal partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), com 43,95 por cento.





Estes resultados, denunciando “irregularidades no processo” eleitoral, recurso entretanto foi chumbado.





A poucas horas da tomada de posse na quinta-feira, a UNITA apresentou ao TC um recurso extraordinário de inconstitucionalidade.





Questionado sobre este contexto de contestação e de incerteza, Marcelo Rebelo de Sousa considerou, na chegada a Luanda, que “os povos querem ter as suas várias opiniões expressas no Parlamento”.





“É bom que haja pontos de vista diversos e que se vão manifestando, uns maioritários, outros minoritários. (…) O povo vota, mas o funcionamento das instituições não se esgota no voto, depois há o trabalho do dia-a-dia, as leis que se fazem”, sublinhou o Presidente português.





Marcelo Rebelo de Sousa reconhece ainda que o chefe de Estado angolano foi reeleito “em circunstâncias diferentes”, também por culpa das mudanças no contexto internacional.

“Relações magníficas”





João Lourenço toma posse na quinta-feira, 15 de setembro, para um novo mandato de cinco anos, enquanto os deputados eleitos deverão ser investidos na sexta-feira. Na antecâmara destas datas, com pressões e indecisões até à 25ª hora, Marcelo Rebelo de Sousa prefere focar-se na relação entre Portugal e Angola.





O Presidente português espera que “as relações entre Angola e Portugal continuem magníficas como têm sido”.





Em declarações à agência Lusa, o chefe de Estado português assinalou que as relações entre Angola e Portugal “estão num ambiente muito positivo em todos os domínios”, do qual a maior expressão é o peso e a importância “da comunidade angolana em Portugal e da comunidade portuguesa em Angola”.





Marcelo Rebelo de Sousa espera que os próximos anos de aprofundamento de relações entre Lisboa e Luanda sejam menos complicados, no plano internacional.





"Que não haja crise económica internacional como tem havido ao longo dos anos e que a guerra desapareça o mais rapidamente possível dos cenários, nomeadamente aquela que tem tido maior efeito no preço de bens fundamentais e na inflação”, assinalou.