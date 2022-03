Marcelo sobre refugiados ucranianos. "Quem quiser vir é bem-vindo"

Foto: Paulo Cunha - Lusa

À entrada para o encerramento do Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, no Algarve, o presidente da República referiu-se à posição portuguesa relativa ao acolhimento de refugiados da Ucrânia.