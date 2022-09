Marcelo visita comunidades entre São Diego e São Francisco a partir de sábado

De acordo com uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na Costa Oeste dos Estados Unidos da América o chefe de Estado passará por São Diego, Los Angeles, pela área da baía de São Francisco, incluindo também a cidade de São José, e pelo Vale de São Joaquim.

Durante esta visita de cinco dias, Marcelo Rebelo de Sousa irá à Universidade de Stanford, em Palo Alto, "onde existe uma comunidade científica portuguesa", e participará no lançamento da construção de um monumento de homenagem a produtores de leite portugueses, refere a mesma nota.

A Califórnia é o estado norte-americano com mais luso-americanos, atualmente com cerca de 300 mil habitantes de origem portuguesa.

Em 2018, o Presidente da República, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, celebrou o 10 de Junho nas cidades norte-americanas de Boston, Providence e New Bradford junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes dos estados de Massachusetts e Rhode Island.

Numa intervenção em Boston, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu voltar em breve para estar outras comunidades portuguesas "que ficaram muito tristes" por não as visitar naquela ocasião, como as da Costa Oeste.

Na altura, o chefe de Estado apontou essa visita para novembro de 2018, mas acaba por apenas se concretizar agora.

Há duas semanas, o parlamento aprovou por unanimidade esta deslocação do Presidente da República à Califórnia, com as datas de 23 a 29 de setembro, que incluem os dias de ida e de regresso a Portugal.