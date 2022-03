Marcelo visita "Parque dos Elefantes" em Maputo

Esta reserva estabelecida em 1960, a sul da capital moçambicana, na Província de Maputo, com 1.040 km2, é conhecida como Parque dos Elefantes, mas tem também outros animais como zebras, girafas, hipopótamos e crocodilos, diversas espécies de antílopes, roedores e aves.O governo moçambicano e parceiros têm realizado vários projetos para preservar o ecossistema desta área, considerada um santuário da vida selvagem junto à costa, na fronteira mais a sul entre Moçambique e África do Sul.Além de Marcelo Rebelo de Sousa e de Filipe Nyusi, a inauguração do "eco-resort" da Visabeira contará com a presença do presidente do conselho de administração deste grupo empresarial, do governador da Província de Maputo e da ministra da Cultura e Turismo de Moçambique.





A Reserva Especial de Maputo, que os presidentes português e moçambicano deverão sobrevoar de helicóptero, perto da hora de almoço, recebeu em outubro do ano passado quatro chitas, espécie ameaçada de extinção em Moçambique.





Na quinta-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa apontou esta unidade hoteleira como "um exemplo" do "empenhamento conjunto de moçambicanos e portugueses pelo desenvolvimento económico de Moçambique".





Esta sexta-feira, segundo dia de visita oficial a Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa irá também à Assembleia da República, onde terá um encontro com a presidente deste órgão, Esperança Laurinda Bias, de manhã, e à Universidade Eduardo Mondlane, de tarde.