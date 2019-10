"Marcha pela Liberdade". O terceiro dia de protestos na Catalunha

No terceiro dia de protestos, milhares de manifestantes pró-democracia iniciaram uma "Marcha pela Liberdade" em direção a Barcelona. Também esta quarta-feira os nove independentistas detidos apelaram ao cessar das hostilidades, depois de o Governo espanhol ter anunciado que responderia à violência com "firmeza, proporcionalidade e unidade".

O ar que se respira na Catalunha continua a ser de grande tensão. Desde que foi anunciada, na segunda-feira, a condenação a penas de prisão dos independentistas da Catalunha, a região tem sido palco de protestos, muitos deles culminando em confrontos entre a polícia e os manifestantes.Para sexta-feira está marcada uma greve geral.



Em Barcelona, o ambiente que se vive nas ruas é de guerra, com objetos a serem incendiados e a polícia a usar a força contra os manifestantes, recorrendo a balas de borracha.



Até ao momento, estima-se que 51 pessoas tenham sido detidas e há registo de dezenas de feridos, entre eles manifestantes e polícias.



Este terceiro dia consecutivo de protestos ficou marcado pelo arranque da “Marcha pela Liberdade”.



Milhares de manifestantes pró-democracia, divididos por um conjunto de cinco marchas, ocuparam as várias estradas da Catalunha e caminham em direção a Barcelona.

Governo “não descarta nenhum cenário”

Depois de intensos confrontos durante as manifestações, os nove políticos catalães detidos apelaram ao cessar das hostilidades.



Num tweet publicado na manhã desta quarta-feira, Oriol Junqueras, ex-vice-presidente da Generalitat, demonstrou “todo o apoio a mobilizações e marchas massivas e pacíficas”. “Nenhuma violência nos representa”, sublinhou.





Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 16 de outubro de 2019

Para a tarde desta quarta-feira, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, convocou reuniões separadas com os líderes dos principais partidos da oposição: Partido Popular, Unidas Podemos e Ciudadanos.







Iglesias apoia “água na fervura”

Em reação ao pedido de Pablo Casado para que seja ativada a lei de Segurança Nacional e para que se recorra ao artigo 155, o líder do Podemos considera ser “muito míope pensar que a lei pode resolver o que não resolvem os políticos”.

“É preciso aplicar o [artigo] 155”

O último a reunir-se com o chefe do executivo espanhol foi Albert Rivera, líder do Ciudadanos.



“Estamos perante uma emergência nacional. É preciso tomar decisões”, declarou Rivera à saída da reunião. Ao contrário da opinião do governo e de Inglesias, o porta-voz dos Ciudados considera que “é preciso aplicar o [artigo] 155. Mas um 155 de verdade, planeado”.



“O Governo disse que não é oportuno aplicar, neste momento, a Constituição, mas tenho de dizer aos espanhóis que era o que eu faria”, continuou a defender Rivera.



Argumentando que se trata de “uma questão de Estado e deve ser resolvida como uma coisa de Estado”, Albert Rivera disse estar disposto a apoiar o executivo:



“Estou disposto a estar ao lado do Governo porque acredito que um patriota tem de estar ao lado de um Governo. (…) Estarei ao lado do Governo sempre que ele estiver disposto a usar todos os meios do Estado de Direito para garantir a coexistência na Catalunha”.



O líder dos Ciudadanos defendeu ainda a presença de mais guardas policiais na região para combater o “tsunami de violência”.



“A violência não nos representa”

A sentença é o culminar de um processo que começou nos dias que antecederam o referendo de 1 outubro de 2017, em que os catalães votaram pela independência da região.





O apelo surgiu depois de o Governo espanhol ter anunciado que responderia à violência com “firmeza, proporcionalidade e unidade”.O primeiro a sentar-se à mesa com Sánchez foi Pablo Casado, líder do Partido Popular.Após esta reunião, o Executivo espanhol disse estar satisfeito com a coordenação policial. Considera, por isso, não ser necessário ativar a lei de Segurança Nacional – tal como foi pedido por Casado –, nem o artigo 155, que determina que uma região autónoma suspenda a sua autonomia e passe a estar sob o domínio do Governo nacional.O ministro espanhol do Desenvolvimento, José Luís Ábalos, vai ao encontro das palavras de Sánchez, considerando que “não existe necessidade para alarmar ninguém”. Ábalos considera que o trabalho dos Mossos d’Esquadra (polícia catalã) “está a ser eficaz, muito operativa e coordenada”, e por este motivo reitera que “não existem circunstâncias” para aplicar a lei da segurança”.Já na noite de terça-feira, o Executivo espanhol emitia um comunicado no qual adiantava que "a violência está a ser generalizada em todos os protestos" contra as penas de prisão aplicadas aos líderes independentistas da Catalunha.O Governo espanhol acredita que os distúrbios até agora causados não são fruto de “um movimento pacífico dos cidadãos, mas sim da coordenação de grupos que utilizam a violência nas ruas para perturbar a convivência na Catalunha”.Em declarações à comunicação social depois de se ter reunido com Sánchez,“A minha impressão é que o Governo em funções não está a pensar em tomar nenhuma medida de exceção”, disse Inglesias, deixando um apelo ao diálogo “para [garantir] formas de apaziguamento que procurem a reconciliação”.Torra demonstrou apoiar “todas as manifestações que estão a decorrer na Catalunha” e assegurou que o seu Governo “está do lado do povo”.Lado a lado com a multidão que marcha desde a cidade de Girona até Barcelona, o presidente da Generalitat elogiou o espírito de “união, cívico e pacífico” da marcha pela liberdade. “É fantástico ver o povo mobilizado e em marcha, é emocionante partilhar estes momentos com as pessoas”, acrescentou Quim Torra.Na terça-feira, o presidente catalão garantiu que irá prosseguir com a luta pela independência da Catalunha e pela realização de um referendo.“Insistiremos sempre aqui, hoje, em sede parlamentar, que o direito à autodeterminação é um direito das nações, reconhecido por tratados internacionais assinados pelo reino de Espanha. Nunca falharemos no exercício do direito à autodeterminação”, declarou Torra.Os 12 ex-membros da administração autónoma foram condenados por crimes de sedição e má gestão de fundos públicos. O presidente do Governo regional da Catalunha considera que sentenças foram injustas e antidemocráticas.