Maré negra no Mar Vermelho evitada com trasfega de um milhão de barris de petróleo anuncia ONU

O petroleiro `FSO Safer`, de 47 anos e há muito descrito como uma "bomba-relógio", não teve qualquer manutenção durante o tempo em que esteve encalhado e os oito anos de guerra no Iémen entre os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, e o exército governamental, apoiado pela Arábia Saudita.

A ONU, num comunicado, relembra que o navio ameaçava explodir a qualquer momento ao largo de Hodeida, no oeste do país e junto ao Mar Vermelho.

"O secretário-geral [da ONU, António Guterres] congratula-se com a trasfega de petróleo do navio FSO Safer para o navio de substituição, que foi concluída hoje em segurança, evitando o que poderia ter sido um desastre ambiental e humanitário monumental", lê-se no comunicado.

Achim Steiner, chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) que esta foi a etapa "essencial" da operação de resgate realizada no navio-tanque `FSO Safer`.

"[A operação de trasfega] elimina a ameaça iminente e imediata que se tinha tornado o centro das atenções do mundo: um petroleiro que se pode partir ou explodir no Mar Vermelho", frisou.

A ONU advertiu, no entanto, que mesmo com a remoção da carga petrolífera, o navio, que ainda está em risco de se partir, "constituirá uma ameaça [...] para o ambiente" devido aos resíduos de petróleo.

A próxima fase da operação de salvamento consistirá em limpar os tanques do `FSO Safer` e prepará-lo para o reboque e consequente demolição, operação que deverá demorar "entre duas e três semanas", disse Steiner.

Uma maré negra teria causado estragos na flora e na fauna, nas aldeias piscatórias e nos portos vitais do Iémen, um país já mergulhado numa das piores crises humanitárias do mundo em consequência da guerra.

Uma tal catástrofe poderia igualmente perturbar o tráfego marítimo internacional entre o estreito de Bab al-Mandeb e o canal do Suez, que conduz ao Mediterrâneo.